ITAJU: Jovem de 29 anos solicita doações através de vakinha online

Morador de Itaju, Eduardo Alves da Silva, com apenas 29 anos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) medular no mês de abril e perdeu os movimentos dos braços. Impossibilitado de trabalhar, ele não tem como sustentar a família, com três filhos (14, 09 e 07 anos).

Sua recuperação está sendo lenta e parcial. Apesar dessa situação, teve negado seu benefício junto ao INSS. A família recorreu, mas decisão ainda demora. A única maneira que encontrou, foi pedir doações, que podem ser realizadas através da vakinha online https://www.vakinha.com.br/r/2352001/pati-silva