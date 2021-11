Itaju: Final do Futsal será sexta-feira

Divulgação

Teve início no dia 9 de novembro o Campeonato Municipal de Futsal de Itaju, com partidas realizadas no Ginásio Poliesportivo Dener Baza, a partir das 19h30. Nesta sexta-feira (26) enfrentam-se Posto R2 x Largados FC e Ajax Itaju x Galos FC.

Os organizadores informam que a semifinal será realizada no dia 30 de novembro. Já a decisão está marcada para o dia 3 de dezembro, próxima sexta-feira.