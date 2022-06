Itaju empossa membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural

A prefeitura de Itaju realizou na noite de sábado (26) reunião com os agricultores do município para dar posse aos 14 membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural.

O encontro contou com a presença do prefeito Jerri de Souza Neiva, do vice-prefeito Wellington Pegorin e Kiko Danieleto, assessor do deputado estadual Itamar Borges, ex-secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, além de mais 100 agricultores e representantes da sociedade civil.

Em sua fala, no início do evento, o prefeito Jerri reafirmou a vocação de Itaju em ser “Município Agro”.

Os vereadores Marquinho Covre, Márcio Manzuti, Val do Zito (vereador e membro do conselho) também estiveram presentes. Marco Sola falou em nome dos agricultores e do presidente da Associação dos Produtores Rurais de Itaju, Flávio de Vito, também presente na reunião.

Ele reforçou a importância da união que hoje oferece o espaço adequado para a estocagem de toda a produção agrícola.

Marco Furcin falou em nome dos empresários do agronegócio, reafirmando o compromisso de todos os empresários em fortalecer Itaju e fixar a cidade no cenário estadual como município de produção agro.

Em sua fala, Kiko Danieleto enumerou os novos equipamentos como dois caminhões pipas, implementos agrícolas e o veículo para promover a segurança no campo enviados para Itaju através da Secretaria da Agricultura e Abastecimento.

No encerramento, o prefeito Jerri aproveitou para agradecer ao ex-secretário e deputado estadual Itamar Borges e ao governador Rodrigo Garcia pelos convênios que têm possibilitado que o município renove sua frota de veículos e equipamentos.