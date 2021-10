Itaju é contemplada com programa de conservação de estradas rurais

Assinatura do convênio ocorreu nesta quinta-feira (14) – Divulgação

O município de Itaju foi contemplado com o Programa Melhor Caminho. A assinatura do convênio foi feita na manhã desta quinta-feira (14) em São José do Rio Preto com a presença do Secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, Itamar Borges.

O prefeito Jerri de Souza Neiva assinou o convênio, acompanhado do vice-prefeito Wellington Pegorin e dos vereadores Misael Rovaris e Marquinhos Covre.

O programa Melhor Caminho consiste na realização de serviços prestados com equipamentos e equipes do Estado em estradas rurais.

O objetivo é a conservação e infraestrutura visando simplificar a vida do produtor escoando a produção e proporcionando maior conforto às famílias rurais.

“A conservação das estradas rurais de em Itaju tem sido uma das prioridades da gestão”, afirmou o prefeito Jerri.