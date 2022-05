Itaju: Convênios e emenda trazem caminhão pipa e ambulância

O prefeito de Itaju, Jerri de Souza Neiva e o vice-prefeito, Wellington Pegorin, ambos do PSDB, estiveram em São Paulo para receber caminhão pipa obtido através do Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, mantido pelo governo do Estado.

O veículo foi entregue e pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB), através da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. “É mais um equipamento que será incorporado à frota municipal, ressaltou o prefeito.

Jerri afirma que a inclusão de Itaju no programa representa uma conquista, diante do alcance dos serviços que vão ser realizados pelo veículo.

No mesmo dia, o prefeito e o vice receberam uma ambulância do governo do Estado, advinda de emenda parlamentar do deputado Murilo Felix (Pode), que beneficiou Itaju por indicação do vereador Marquinho Covre (PL).

Fonte: Assessoria de Imprensa

Detran

O município de Itaju assinou convênio com o Detran, através do programa Respeito à Vida, no valor de R$ 200 mil. Os recursos devem ser destinados à completa sinalização do trânsito nas vias públicas de Itaju.

Para tanto, o município recebeu engenheiros de trânsito do Detran, que realizaram estudo e mapeamento das vias públicas.

O documento foi assinado pelo prefeito Jerri Neiva, acompanhado do vice Wellington Pegorin.

Fonte: Assessoria de Imprensa