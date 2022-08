Itaju: cartão alimentação dos servidores deve ser de R$ 1 mil

O prefeito de Itaju, Jerri de Souza Neiva, e o vice-prefeito, Wellington Pegorin, trabalham no projeto de lei que estabelecerá o valor do cartão alimentação dos servidores municipais em R$ 1.000,00 a partir de outubro.

O valor atual do benefício é de R$ 700,00, o que representará um ganho de mais de 40% para o funcionalismo.

A medida foi estudada pelo setor de Finanças junto à Administração Municipal, levando em consideração o orçamento e as projeções de despesas, considerando ainda o momento desafiador da economia, com pressão especialmente na alimentação das famílias.

De acordo com o prefeito Jerri, por ser o dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público, a ideia é presentear os servidores públicos municipais já com esse aumento no pagamento de outubro.

A medida vai dar ainda um maior poder de compra aos servidores e suas famílias e injetará recursos na economia do município.

“Hoje, quando vamos ao supermercado vemos tudo mais caro, como de costume. Elevar o valor do cartão alimentação dará um pouco mais de folga para nossos servidores quando fizerem suas compras”, afirma Jerri que conclui dizendo o servidor público é fundamental para o desenvolvimento do município e precisa ser valorizado.