Itaju: Carreta com algodão tomba no trevo da SP-304

Uma carreta carregada com algodão tombou no trevo de Itaju, na SP-304, na manhã de segunda-feira (27).

De acordo com informações, o veículo seguia pela rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), no sentido Ibitinga – Bariri.

Ao passar pelo trevo de acesso à Itaju, o condutor perdeu o controle de direção do veículo e tombou. Felizmente ninguém se feriu com gravidade.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para auxiliar no socorro e sinalização da via.

Texto: Diego Santos