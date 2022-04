Itaju: Alunos da Escola Erasto participam de campanha para troca de óleo de cozinha

Com ajuda das crianças, ao invés de ir para o ralo entupido canos e prejudicando a natureza, o óleo de cozinhas utilizado nas residências em Itaju está armazenado e garrafas pet para trocar por detergente na escola. As trocas já começaram, as crianças estão orientando os pais para armazenar o óleo utilizado no dia a dia, estão juntando ainda na casa das tias dos avós, tudo para trocar na escola. A iniciativa está sendo promovida pela EMEF Erasto Castanho de Andrade em parceria com a Prefeitura de Itaju e a empresa Prolar que além de dar a destinação correta ao óleo usado também está oferecendo o detergente para troca. A campanha “Óleo na pia? Nem pensar” já é um sucesso entre as crianças orientados pelos professores. A cada 2 litros de óleo usado trazido pelo aluno, ele leva pra casa um detergente de 500 ml.

Fonte: Prefeitura de Itaju