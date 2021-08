Incêndio de grandes proporções atinge vegetação entre Jaú e Bocaina

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação às margens da rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira, entre Bocaina e Jaú, neste domingo (15). O fogo teve início no período da tarde e, até o começo da noite, ainda não havia sido controlado.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana de Jaú, as chamas se alastraram nas proximidades da Etec Professor Urias Ferreira, escola agrícola que fica na altura do quilômetro 313 da rodovia. Na região, existem propriedades rurais com áreas de pastagem, lavouras e granjas. Até as 20h, não havia informações sobre registro de feridos.

De acordo com a Defesa Civil de Bocaina, caminhões das duas prefeituras e de usinas da região, bem como viaturas do Corpo de Bombeiros, foram mobilizados para auxiliar as equipes no combate ao fogo. O trabalho também teve apoio de integrantes do Instituto Florestal de Bauru e de produtores rurais locais.

A Prefeitura de Jaú informou que, no mesmo momento em que o incêndio começou, a Defesa Civil do município trabalhava na contenção de outro às margens da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Segundo o órgão, mais duas ocorrências foram registradas neste domingo no Jardim Jorge Atalla e Jardim Orlando Ometto.

Fonte: JCnet