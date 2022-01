Hemonúcleo Regional de Jaú está com estoques de plaquetas e sangue abaixo do ideal

O Hemonúcleo Regional de Jaú faz um apelo aos doadores de sangue e plaquetas para que agendem um horário e compareçam para doação nos próximos dias. O pedido é porque o número de bolsas de sangue, de todos os tipos sanguíneos, e de plaquetas, está muito abaixo do ideal para suprir a demanda.

De acordo com dados da unidade, as doações caem em média 30% nessa época do ano, por conta das férias e viagens. No entanto, os procedimentos cirúrgicos e serviços hospitalares que necessitam de sangue e plaquetas continuam sendo realizados no Hospital Amaral Carvalho e nos outros 11 hospitais da região atendidos pelo Hemonúcleo.

Além disso, a pandemia traz um novo desafio. A nova alta de casos de Covid-19 contribui para a queda do número de bolsas. A infecção compromete os doadores, que ficam impossibilitados de doar por 14 dias. Isso faz com que reduza muito o número de doadores, criando um problema de estoque inadequado para atender a demanda.

Quem não teve sintomas gripais ou contato com alguém com sintomas ou com Covid-19 nos últimos 14 dias, pode ligar para o Hemonúcleo e agendar sua doação. O telefone é (14) 3602-1355 ou 3602-1356. Quem contraiu o vírus deve aguardar 30 dias após o início dos sintomas para realização a doação, se estiver assintomático.

A unidade está seguindo todas as normas sanitárias para precaução da doença, como o uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool em gel e distanciamento de assentos.

Vacinas

Em meio à campanha de vacinação de doses adicionais contra a Covid-19, quem quiser doar deve se atentar aos prazos de intervalo. Pessoas imunizadas com a CoronaVac devem aguardar 48 horas para doar.

Já quem recebeu a vacina Oxford, também conhecida como AstraZeneca, a Biontech, da Pzifer, ou a da Johnson & Johnson, da farmacêutica Janssen, deve esperar sete dias.