Família procura homem desaparecido em Boa Esperança do Sul

Uma família de Boa Esperança do Sul está desesperada a procura de Dimas Peixoto Silva, de 41 anos.

Segundo a irmã Valéria Peixoto Silva, Dimas saiu na última sexta-feira (17) por volta das 10 horas para pagar contas no banco da cidade e não retornou.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele vestia calça jeans, uma camiseta preta e tênis. Dimas faz parte da dupla sertaneja Dani e Danilo, conhecida na região.

Valéria afirmou que o irmão não tem desavenças ou qualquer tipo de vício.

“Ele é super tranquilo, não bebe, não fuma, e não tem problema com ninguém. Estamos desesperados, a polícia está realizando buscas na cidade”, comentou.

Para informações, entre em contato com a família pelo número (16) 99282-7407 (Roseli).

Fonte: ACidadeON/Araraquara