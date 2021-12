Empresa comemora carregamento de 1.000 containers com óleo de amendoim na unidade de Itaju

Prefeito Jerri, vice Wellington Pegorin e representantes da empresa Cras Brasil – Divulgação

A Cras Brasil, empresa que atua na produção de óleo e farelo de amendoim, realizou na terça-feira (30) seu milésimo carregamento de container de óleo de amendoim produzido na unidade instalada em Itaju.

Em funcionamento, com a nova direção, desde fevereiro deste ano, a empresa gera em média 30 empregos diretos, sendo hoje, a maior exportadora de óleo de amendoim para o mercado chinês além de outros países como Austrália, Itália e Holanda.

O prefeito de Itaju, Jerri de Souza Neiva, participou do evento que marcou o carregamento do milésimo container e comemorou o sucesso das operações da empresa na cidade. “Todo administrador fica feliz quando uma empresa que gera empregos e tem uma forte participação social no município como a Cras Brasil possui atinge esse sucesso. Em ampla expansão, sabemos que a empresa deve colaborar ainda mais nos próximos anos com o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou.

A Cras Brasil atua na produção de óleo e farelo de amendoim. A unidade em Itaju se encontra em franca expansão, com a construção de um novo armazém de grãos e uma unidade de secagem de amendoim, visando receber cerca de 600 mil sacas na safra 2021/22 e processar cerca de 40.000 toneladas de amendoim para a produção do óleo que será exportado.

Em 2022, unidade a unidade estará pronta para processar 50.000 toneladas de amendoim e a produzir 20.000 toneladas de óleo bruto para exportação, e cerca de 28.500 toneladas de farelo para nutrição animal, predominantemente bovinocultura, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento regional de Itaju.

Atualmente a empresa conta com 32 colaboradores diretos e cerca de 40 indiretos, entre trabalhadores de obras, montagens, prestadores de serviço diversos e de logística. “A Cras Brasil pode contar com todo o esforço do município para a concretização da sua expansão. Quero parabenizar a todos e agradecer por levar o nome da nossa cidade para o mundo”, concluiu o prefeito Jerri.