Educadores de Itaju participam de capacitação sobre primeiros socorros

Com o objetivo de tornar as escolas da rede municipal de ensino de Itaju cada vez mais seguras, a prefeitura promoveu no dia 27 de agosto o curso “Capacitação em Primeiros Socorros para Educadores”, com todos os monitores das unidades escolares do município.

“Esse é um importante tema para os profissionais da educação, pois uma manobra aprendida no curso pode salvar uma vida”, comenta a coordenador de Educação, Carmen Antunes.

A iniciativa atende as orientações da “Lei Lucas” e envolveu monitores da Emei, Cemei e Emef Professor Erasto Castanho de Andrade.

No curso, os educadores aprendem sobre procedimentos e manobras para o primeiro atendimento em caso de engasgo, queimadura, fraturas, massagem cardiorrespiratória, estancamento de sangue, entre outras.

“A segurança dos alunos e dos profissionais da área de educação é vista como prioridade pela gestão municipal e sempre estaremos atentos a essa demanda”, pontuou o prefeito Jerri de Souza Neiva.