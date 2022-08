Educação de Boraceia forma servidores para os primeiros socorros

Terça-feira (23), o setor de Educação de Boraceia iniciou o Projeto “Primeiros socorros nas escolas: como preparar gestores, professores e funcionários para lidar com emergências”.

A ação resulta de parceria entre a Coordenadoria Municipal da Saúde e a Uninove – Campus Bauru, representada pelo médico pneumologista e pediatra, Renato Félix, que atua como professor na faculdade.

A iniciativa tem como a base lei federal que determina que professores e funcionários de escolas de educação infantil e básica, públicas ou privadas, e qualquer tipo de estabelecimento de recreação ou educação infantil, tenham capacitação básica em primeiros socorros.

Durante o curso foram trabalhados temas como os conceitos das principais situações de emergência; avaliação da cena; segurança da cena e análise de riscos; técnicas para desobstrução de vias aéreas e reanimação cardiopulmonar em diversas faixas etárias.

A vice-prefeita Marlete Zenati Gianti e as equipes do Projeto Espaço Amigo, Esporte e motoristas do transporte escolar também participaram da formação.

“Mais do que obedecer a legislação, promover a capacitação é garantir aos servidores conhecimentos para que possam agir em situações críticas até que chegue o serviço de emergência”, destacou a coordenadora de Educação, Aparecida Andréa Herreira.

