Dom Luiz Carlos visitou a Paróquia de São Sebastião de Itaju

Ele celebrou eucaristia, foi recepcionado pelo pároco e recebeu carinho e atenção dos paroquianos – Divulgação

Quarta-feira, 9, Dom Luiz Carlos Dias, 57 anos, bispo diocesano de São Carlos visitou a Paróquia de São Sebastião de Itaju. Ele celebrou eucaristia, foi recepcionado pelo pároco Marceluz Fernandes Gutierrez e recebeu carinho e atenção dos paroquianos.

Durante a homilia, o bispo refletiu sobre a importância da unidade e da comunhão para o desempenho da missão que Deus confia a cada cristão.

No final da celebração, Dom Luiz Carlos recebeu uma lembrança com duas cestas de produtos de empresas do município, além de pão e doce artesanais.

Após a missa, Dom Luiz Carlos se reuniu juntamente com Padre Marceluz, com representantes dos conselhos paroquiais e lideranças das comunidades, para tratar de assuntos relacionados à comunidade.

Fonte: Paróquia de São Sebastião de Itaju