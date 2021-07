Dois homens morrem em acidente

Carro capotou na vicinal Bariri-Bocaina – Divulgação

Um automóvel Gol com placa de Bocaina capotou na noite de domingo (25) na Vicinal Alfredo Sormani Júnior, entre Bariri e Bocaina.

Havia quatro homens no interior do veículo. Dois deles morreram no local e os outros dois foram socorridos por equipe do Corpo de Bombeiros de Jaú a hospital situado em Bocaina.

Segundo apurado pela reportagem, na manhã de segunda-feira (26) é que pessoas tomaram conhecimento do capotamento.