Delegado Benedito Antonio Valencise morre aos 70 anos

Ele teve um infarto enquanto dormia, na casa onde morava, em Jaú – Divulgação

O ex-delegado seccional de Bauru (SP) e ex-diretor do Deinter-4, Benedito Antonio Valencise, morreu na madrugada desta segunda-feira (19), aos 70 anos. Valencise teve um infarto enquanto dormia, na casa onde morava, em Jaú (SP).

Ele também trabalhou na Delegacia Seccional de Jaú, unidade que abrange a Delegacia de Polícia de Bariri.

O velório é realizado na Paróquia São Benedito, das 8h até as 15h30, e o enterro será no final da tarde, no cemitério municipal de Torrinha (SP), cidade natal do delegado, às 17h. Valencise deixa esposa e filhos.

O padre Armandinho Valencise, da Paróquia Santo Antônio de Jaú, filho do delegado, escreveu em sua rede social sobre a morte do pai.

“Meus amigos, com muita dor, mas confortado pela fé na eternidade, comunico a vocês que meu pai fechou os olhos para enxergar melhor. Deus o chamou nesta madrugada, quando estava dormindo. Agradeço, em nome da minha família, todas as manifestações de carinho que tenho recebido neste momento”, postou o padre.

Fonte: G1