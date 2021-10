Cidade Iluminada: Boraceia vai premiar enfeites natalinos

A Diretoria de Esporte, Lazer, Cultura de Boraceia lançou o concurso “Cidade Iluminada”, que vai premiar em dinheiro enfeites natalinos em residências e estabelecimentos comerciais.

Para participar, o munícipe precisa iluminar sua casa ou comércio e enviar fotos para a organização.

De acordo com a vice-prefeita Marlete Zenatti Gianti, a ideia é deixar a cidade mais atrativa, incentivar que as pessoas vivam o clima do Natal.

A pessoa que enfeitar residência ou comércio com as tradicionais luzes pisca-pisca deve fazer três fotos de ângulos que melhor mostrarem a decoração. Uma das fotos precisa ser selfie, ou seja, o rosto do participante precisa aparecer.

Entre os critérios de avalição estão a criatividade e a luminosidade. A divulgação e premiação dos ganhadores será feita na semana do Natal.

Segundo Marlete, vários pontos na cidade também irão ganhar decoração natalina.

Fonte: Assessoria de Imprensa

Premiações:

Comércio (Fachada)

– troféus para os três primeiros colocados

Residencial

1º colocado: R$ 500,00

2º colocado: R$ 300,00

3º colocado: R$ 200,00