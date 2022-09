Caminhão com carga de pneus tomba em trevo de acesso a Itaju

O caminhoneiro, de 47 anos, estava sozinho e ficou preso nas ferragens

Um caminhão tombou na manhã deste domingo (25) no trevo de acesso a Itaju, na Rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304). O acidente foi registrado por volta das 7h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhoneiro seguia no sentido Bariri-Ibitinga da rodovia até perder o controle do caminhão e tombar no trecho. O veículo estava carregado com pneus.

Ainda segundo a corporação, o caminhoneiro, de 47 anos, estava sozinho e ficou preso nas ferragens após o acidente.

Após a retirada, ele foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Bariri. O estado de saúde é estável.

Fonte: G1