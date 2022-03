Boraceia vai contar com megaprojeto turístico Parque do Tietê

O prefeito de Boraceia, Valdir de Souza Melo, Di Picapau, e a vice-prefeita Marlete Gianti, receberam a reportagem do Candeia nessa semana em terreno onde será instalado o Complexo Turístico Parque do Tietê.

O megaprojeto fica às margens do Rio Tietê, próximo do local de ancoragem da balsa Boraceia-Itapuí. Em maio do ano passado houve lançamento de pedra fundamental na área. A entrevista completa está no Facebook do Jornal Candeia.

O parque contará com espaços para atividades culturais, esportivas e representa a consolidação da entrada do município no circuito paulista de turismo, utilizando o Rio Tietê para alavancar o desenvolvimento da região nesse segmento.

De acordo com o prefeito, recentemente o município foi contemplado com emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão do deputado federal Alexandre Leite. O recurso será destinado à construção de parte da obra.

Outras verbas serão pleiteadas pelos políticos junto aos governos federal e estadual e também junto ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID). Tanto Mello quanto Marlete comentaram que houve pedido de recursos a Bia Dória, esposa do governador João Doria, que no dia 17 de março esteve em Boraceia.

O prefeito destacou a participação da Associação dos Municípios do Centro do Estado de São Paulo (Amcesp) nesse e em outros projetos. Comentou que o objetivo da entidade agora é que a região de Jaú tenha um Ambulatório Médico de Especialidades (AME).

Da Redação