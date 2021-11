Boraceia: Servidores municipais recebem 13º integral nesta 6ª-feira

Os servidores municipais de Boraceia recebem nesta sexta-feira (26) o pagamento do abono salarial (13º salário) em parcela única. O depósito em conta será feito para todos os funcionários e deve injetar cerca de R$ 600 mil na economia do município.

Segundo o Executivo, com o pagamento do funcionalismo e de fornecedores rigorosamente em dia, além de diversas obras em execução e ainda o lançamento de novos investimentos, a administração municipal dá provas de que, com bom planejamento, é possível aliar austeridade no gasto do dinheiro público com uma política de investimentos.

O pagamento do 13º salário dos servidores feito em parcela única já foi realizado pelo município nos últimos oito anos. “O prefeito Valdir de Souza Melo, Di Picapau, manteve o pagamento do 13º salário do funcionalismo público municipal em parcela única. Essa medida atende aos anseios dos servidores públicos municipais, que não terão que esperar até o final de dezembro para receber a segunda parcela do benefício, o que ocorre na maior parte das prefeituras”, explica Silvia Cândido, responsável chefe do Setor Contábil e Financeiro da prefeitura de Boraceia.

“O pagamento antecipado contribui para o planejamento das despesas de final de ano do funcionalismo e traz maior comodidade ao servidor, que pode contar com este recurso antes do prazo previsto pela legislação trabalhista”, justifica o prefeito Di Picapau.

Na terça-feira (30), o município credita também nas contas dos servidores o salário referente ao mês de novembro. Somados, 13º e salário mensal ultrapassam a soma de R$ 1,2 milhão que serão injetados na economia do município.

“Outra excelente notícia para os nossos servidores é que a administração municipal já tem reservado o valor necessário para o pagamento do benefício do 13º salário do próximo ano”, revela Silvia Cândido.