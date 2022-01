Boraceia recebe R$ 150 mil para programa ‘Remédio em Casa’

O município de Boraceia recebeu na última semana a notícia da liberação de R$ 150 mil destinada para a compra de medicamentos utilizados no programa “Remédio em Casa”. O recurso foi destinado pelo deputado estadual Professor Walter Vicioni.

Ainda no final de 2021, o deputado esteve no município. O prefeito Valdir de Souza Melo, Di Picapau, levou-o para conhecer o programa que entrega o medicamento a aproximadamente 150 cidadãos neste momento.

Na oportunidade, o deputado elogiou a iniciativa e se comprometeu a liberar recursos para fortalecer o programa. “Solicitamos R$ 100 mil para a compra dos medicamentos utilizados, mas o deputado Vicioni gostou tanto da ação que destinou um recurso ainda maior, e nos enviou R$ 150 mil”, agradeceu o prefeito.

O programa “Medicamento em Casa” entrega na residência de cada paciente o remédio utilizado por ele durante o mês, dentro de uma caixa personalizada. O remédio é entregue de acordo a prescrição médica diária para cada um. Identificando o período em que o medicamento deve ser consumido, manhã, tarde ou noite.

O programa atende pacientes acamados ou com dificuldade de locomoção. A distribuição é feita pelas agentes comunitárias de saúde que acompanham o dia a dia de cada paciente.

“O programa será expandido sempre que houver necessidade, já que o objetivo é atender os cidadãos que não conseguem se deslocar até nossa farmácia com facilidade”, explica Jaqueline Peruzzo, assessora municipal de farmácia.

Da Redação