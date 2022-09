Boraceia recebe 1ª Feira Gastronômica e Criativa

Sábado (17), a cidade de Boraceia vai sediar a 1ª Feira Gastronômica e Criativa, promovida pelo grupo de municípios do Circuito Coração Paulista.

O evento será realizado no Centro de Eventos Barretinho de Boraceia, das 14h às 22h, com música ao vivo e a presença de mais de 80 expositores.

A entrada é gratuita e três atrações musicais já confirmaram presença: Orquestra Feminina de Boraceia (14h30); Izaque & Mateus (16h); e Retrô Rocks (18h30).

Fomento

Nove municípios compõem o Circuito Coração Paulista: Águas de Santa Bárbara, Avaí, Agudos, Bauru, Boraceia, Lençóis Paulista, Piratininga, Pederneiras e Reginópolis.

O grupo visa fomentar economia e geração de emprego e renda e propõe a integração entre os municípios durante a elaboração de rotas turísticas, eventos e outras atividades que aumentam a cadeia produtiva regional.