Boraceia realiza sorteio do 18º Show de Prêmios

Primeiro prêmio foi uma TV de 60 polegadas – Divulgação

A Campanha Show de Prêmios 2021 do comércio de Boraceia, realizada anualmente pela pelos comerciantes da cidade com o apoio da prefeitura e Câmara de Vereadores teve como objetivo potencializar as vendas das empresas. Ao todo 83 comerciantes aderiram e 43 mil cupons foram distribuídos.

O sorteio ocorreu no domingo (26), na Praça Central (Matriz) do município. O prêmio principal foi uma TV de 60 polegadas.

O prefeito Valdir de Souza Melo, Di Picapau, acompanhado da primeira dama Gislaine Maria Polato Melo e a vice-prefeita Marlete Zenatti Gianti acompanharam todo o sorteio que contou a com a presença expressiva do público.

Na ocasião, o prefeito reiterou que o município irá manter essa parceria com os comerciantes, com o objetivo de fortalecer o comércio local, além de proporcionar oportunidades de prêmios aos consumidores, que adquiriram produtos em qualquer uma das lojas participantes.

Ganhadores do 18º Show de Prêmio

01-TV 60″ – Maria de Lourdes Malagutti da Silva (cupom- Vadico Sport Bar)

02-TV 50″ – Angelita Preisler (cupom-Quiosque do Lago)

03-TV 43″ – Fernanda Ponga (Cupom-Ney Despachante)

04-Geladeira – Fatima Roel (Cupom-Padaria do Júlio de Santi)

05-Máquina de Lavar -Marinelsi Vieira (Cupom-Auto Escola Boraceia)

06-Vale Compras de R$500.00 – Dirza Rinaldini (Cupom – Drogaria Nossa Senhora Aparecida)

07-Vale Compras de R$500.00 – Nicolas Brito Leança (Cupom – Auto Posto Aquilante)

08-Vale Compras de R$400.00 – Marilza Leme de Oliveira (Cupom=Bar do Batata)

09-Vale Compras de R$400.00 – Carlos A. Barbosa (Cupom – JD Centro Automotivo do Djalma)

10-Vale Compras de R$400.00- Neide Giante (Cupom – Padaria Pertille)

11-Vale Compras de R$400.00 – Ana Paula Rossi Souza (Cupom-Supermercado Salina)

12-Vale Compras de R$400.00 – Samanta Teixeira Gonçalves (Cupom=Academia dos Imparáveis Espaço e Saúde do Luizinho)

13-Vale Compras de R$400.00 – Stella Saggioro Miranda (Cupom-Disk do Adriano Ribeiro)

14-Vale Compras de R$300.00 – Suzana Ap. da Silva (Cupom-Top Burguer Boraceia)

15-Vale Compras de R$300.00 – Agabo Barrena (Cupom-Casas Bonini)

Prêmio extras:

1º Ventilador – José Valter de Freitas (Cupom Farmácia Nilton e Nilva)

2º Liquidificador – Michel Tadeu Francisco (Supermercado Salina)

3º Cafeteira – Gelson Humberto Vida Lopes – (Disk Bebida Lê)

4º Espremedor de Frutas – Duliana Cristina Ventura (Bora Burguer)

5º Vale Compras R$ 100,00 – Tais dos Santos (Padaria Paraíso)

6º Produtos Drogaria Nossa Senhora Aparecida – Beatriz Santos – Sgavioli &Oliveira & Cia

7º Dois quilos de costela Bar do Lenharo – Cauan de Lima Ferreira – Padaria Paraíso

8º Um fardo de cerveja Bar do Lenharo – Fabiana Fagá – Djalma Silva Leite

9º Pote de sorvete “A Sorveteria” – Adriano Francisco Silva – Sup. Nova Vida

10º Dois autofalantes Oficina do Iago – Valentim Braz Garcia – Sup. Salina

11º R$ 100,00 da Arts Garute – Lis H. Barbosa – Cabeleireira Maria Fagá

11º R$ 100,00 da Arts Garute – Elisabete Capobianco – Palaro& Piton

12º Cesta de produtos Silvana do Lago – Marinelse Vieira – Sup. Nova Vida