Boraceia realiza Feira de Sabores e Artes da Nossa Terra

Boraceia realiza neste domingo (10) a Feira de Sabores e Artes da Nossa Terra. Ela terá início as 8h e vai até 12h. O objetivo é despertar nos participantes o empreendedorismo e fomentar a geração de renda.

De acordo com coordenador de Cultura e Turismo, Léo Oliveira, no local haverá música, além da exposição e comercialização de produtos gastronômicos e de artesanato. A maior parte dos produtos foi confeccionada pelos artesãos e produtores rurais.

Segundo o coordenador, é importante fortalecer esse tipo de trabalho no município, uma vez que promove a geração de renda e oferece à população o acesso a diversos tipos de produtos. “O objetivo é buscar formas de tornar o evento cada vez mais atrativo para a população, oferecendo produtos diferenciados”, explica.

A feira será montada embaixo da cobertura do Calçadão Central. “Teremos além de produtos artesanais, a venda de pasteis, bebidas e tanto produto gostosos produzidos pelos próprios feirantes. A ideia é fomentar o turismo também, é um domingo de manhã, dia ideal para sair com a família para um passeio. Por isso realizar a Feira de Sabores e Artes da Nossa Terra apenas num domingo do mês”, afirma Matheus Braite, assessor de Meio Ambiente, também responsável pela organização da feira.

É a oportunidade de conhecer, comprar e valorizar produtos feitos em nossa terra. “Não tenho dúvida de que a nossa feira será sucesso e um ponto de encontro da população, que poderá se programar a cada dois meses para passar momentos de confraternização”, finaliza Léo Oliveira.