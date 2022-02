Boraceia: PM detém homem por porte ilegal de arma de fogo e furto

Um homem foi detido pela Polícia Militar (PM) em Boraceia por volta das 20h de segunda-feira (14) por porte ilegal de arma de fogo e furto.

Uma pessoa entrou em contato com a corporação informando que havia um indivíduo com arma de fogo ameaçando pessoas.

Os PMs foram até o local com as equipes de apoio (polciais de Bariri e Força Tática de Jaú) e visualizaram o suspeito de posse de duas armas longas. A ao avistar as viaturas, ele correu para dentro de sua residência e pulou para casas vizinhas, deixando as armas no chão.

As equipes realizaram busca nas residências a fim de localizá-lo, porém sem êxito. Foram feitas diligências nos locais em que o indivíduo poderia procurar abrigo. Os policiais foram até a casa de sua namorada.

Chegando ao local, o homem estava na esquina e novamente fugiu pulando por diversas residências, sendo acompanhado pelas equipes, até ser detido no quintal de uma das casas.

Indagado a respeito das armas, o suspeito alegou que era para sua defesa, pois estava sendo acusado de alguns furtos que ocorreram na cidade. Afirmou ainda que havia cometido apenas um dos furtos e informou quem seria a vítima e que os objetos estavam na sua residência.

As equipes foram até a residência do homem e fizeram a recolha dos objetos furtados. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, juntamente com a vítima do furto e os objetos subtraídos.

A PM recolheu uma espingarda Winchester calibre 22, uma espingarda Winchester calibre 16, 20 munições calibre 22, duas munições calibre 16, um televisor de 42 polegadas, um aparelho DVD, dois molinetes, um ventilador de parede e dois tapetes.