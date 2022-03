Boraceia: ladrões invadem Emei para furtar TV

Imagens de câmeras de segurança foram entregues à polícia – Foto: Divulgação

A Emei Valéria de Jesus Vincenzi Morales, situada em Boraceia, foi invadida na madrugada de sábado (5) para domingo (6).

Ladrões entraram no local e tentaram levar o aparelho de televisão, utilizado para distração dos alunos.

Segundo o prefeito Valdir de Souza Mello, Di Picapau, que esteve no local, como o televisor estava preso à parede, os ladrões não conseguiram levá-lo, no entanto, danificaram o equipamento e o local onde estava afixado.

O boletim de ocorrência foi registrado e as imagens das câmeras do local serão entregues à polícia

“Lamentável essa ação de vândalos, invadindo um prédio público que atende nossas crianças”, disse o prefeito.