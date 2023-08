Boraceia investe mais de R$ 500 mil para ampliação de escola

O prefeito de Boraceia, Valdir de Souza Melo, Di Picapau, anunciou um investimento de R$ 550 mil para ampliação da Emef Profª Salete Maróstiga.

As obras no local já tiveram início e o projeto contempla a construção de seis novas salas de aulas, sanitários masculinos, femininos e para crianças portadoras de necessidades especiais, além de uma ampla área de entretenimento ligada ao restante do prédio.

“Não temos a urgência na ampliação, mas estamos pensando no futuro, nossa população cresce, Boraceia tem despertado o interesse de muitas famílias para fixar residência, a coordenação da escola tem diversos projetos educacionais para serem colocados em execução, incluindo a permanência integral dos alunos na escola, com diversas atividades no contraturno escolar”, explica Di Picapau.

No governo anterior, do prefeito Marcos Bilancieri e quando Di Picapau era vice-prefeito, a administração já promoveu a ampliação da unidade, no projeto original a escola foi construída com seis salas de aulas, mas foram edificadas outras quatro salas e um quiosque de leitura. Agora com o prefeito Di Picapau, a escola ganhou um amplo refeitório, louças de vidro e equipamento audiovisuais e agora esse investimento maiúsculo de olho na capacidade futura da escola.

Outras ações da Prefeitura de Boraceia na educação foram ampla reforma na Emei Pingo de Gente com a troca do piso antigo por porcelanato, construção de um novo e moderno refeitório, miniquadra esportiva (coberta) e reforma das salas de aula e construção da “sala do sono” na Creche Paula Franquim Burjato.

