Boraceia: Festa da Escola Edir tem presença Vip de atriz da Praça é Nossa

Priscila Menucci, que interpreta a personagem Terezão, da Praça é Nossa, é presença vip na festa junina da Emef Profª Edir Helen Sgaviolli Faciolli, de Boraceia, nesta sexta feira, 24.

Ela vem pela primeira vez à cidade, a convite do professor de Arte, Lauan Silva, que também é produtor da humorista.

Integra a parceria a Chapa Lute, do Grêmio Estudantil, eleita em abril, e que programa ações inovadoras para deixar a escola de “cara nova”.

Juntamente com os demais alunos da escola, o grupo está a todo vapor nos preparativos para o arraiá. Eles estão encarregados da cadeia junina, correio elegante e muita animação com a quadrilha maluca.

Segundo Lauan, desde 2021, Priscila está para vir à escola Edir, que desenvolveu projeto de eletiva e o tema foi Teatro, sob coordenação do professor de Artes., A artista participou da aula via meet e compartilhou com os alunos sua bagagem profissional em relação ao teatro e à TV.

A artista participa da festa sem cobrar nenhum cachê e sua presença desperta alegria e expectativa em toda a comunidade escolar.