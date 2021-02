Boraceia ‘endurece’ as regras e foca na fiscalização para conter o avanço da Covid-19

Divulgação

A prefeitura de Boraceia emitiu na quarta-feira (17) um novo decreto endurecendo ainda mais as ações que visam conter o avanço da Covid-19 na cidade. A partir de agora, além das ações descritas no decreto do Plano SP, o prefeito decidiu proibir a venda de bebidas alcóolicas a partir das 18h.

Aos domingos, só será permitida a abertura de drogarias e posto de combustível. Demais estabelecimentos, como padarias e supermercados, a partir desse novo decreto, só têm permissão para abrir de segunda a sábado, seguindo as orientações de oferecer álcool para higienização e permitir a porcentagem de clientes dentro dos estabelecimentos definidos no Plano SP que classifica Boraceia e região na fase vermelha.

Até na quarta-feira, data em que o decreto foi publicado, a cidade registrava uma alta nos números da pandemia, com 50 casos confirmados, sendo que seis se encontravam internados em hospitais espalhados pelo Estado. Outros 34 aguardavam resultados dos exames. Até a última quarta-feira, a cidade somava cinco óbitos. As determinações do novo decreto são válidas até 28 de fevereiro.

Fiscalização

Os agentes de saúde estão visitando diariamente as pessoas positivadas para conferir se todos estão ficando em casa cumprindo a quarentena. “Diariamente os fiscais auxiliados pelos agentes de saúde fazem escolhas aleatórias de pacientes para visitar, infelizmente flagramos alguns cidadãos com diagnóstico de covid-19 não cumprindo a quarentena. Todos foram orientados e avisados sobre as punições previstas por lei”, afirmou a diretora de Saúde Maria Helena Scipioni.

O prefeito Valdir de Souza Melo, Di Picapau, (PSDB) autorizou que a ambulância recém-adquirida pelo município fosse equipada com os aparelhos necessários para o transporte de pacientes que precisam ser transferidos por longas distâncias. “Esse novo veículo veio preparado para ser equipado com esses aparelhos e nos dará suporte sempre que necessário transferir um paciente para outro município, seja próximo ou distante”, completou.

Conscientização

O prefeito Di Picapau ainda autorizou o lançamento de uma campanha nas redes sociais e a confecção de panfletos com orientações de como se proteger da contaminação pelo coronavírus. Um painel de quatro por cinco metros será instalado até o final de semana no trevo de acesso ao município.

“Temos gravados vídeos quase que frequentemente com orientações para a população e relatando as ações que estamos tomando para conter o avanço da doença. Convidamos profissionais de saúde como o médico pediatra Renato Felix para participar dessas gravações e que tem nos auxiliado nas ações com o seu conhecimento”, conta o prefeito.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Boraceia