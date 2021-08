Boracéia: anúncio de R$ 400 mil para reforma de Centro de Saúde

Ao lado do prefeito e vereadores, Vinholi anunciou a destinação dos recursos para reforma e modernização da unidade de saúde – Divulgação

Na noite de terça-feira, 10, o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, anunciou oficialmente a liberação de R$ 400 mil para o município de Boraceia.

Os recursos do governo do Estado devem ser utilizados na reforma e modernização do Centro de Saúde. O anúncio foi divulgado através de live, no site e página do Facebook da Prefeitura de Boraceia.

Na ocasião, Vinholi estava acompanhado do prefeito Valdir de Souza Mello (Di Picapau) e dos vereadores Daniel Cantarella e Gabriel Bergamin.

Di Picapau ressaltou e agradeceu o empenho do governador João Doria e do vice Rodrigo Garcia na destinação do benefício para o município de Boraceia.

Fonte: Assessoria de Imprensa