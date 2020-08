Boraceia adere ao Programa Detecta de videomonitoramento

Assinatura de adesão ao programa detecta permite acesso ao sistema inteligente de câmeras integradas à polícia, que auxilia no policiamento da cidade – Divulgação

Segunda-feira, 3, o prefeito de Boraceia, Marcos Vinícios Balancieri, assinou termo de adesão do município ao Programa Detecta, que prevê sistema de videomonitoramento para policiamento preventivo na cidade.

No ato, estavam presentes o vice-prefeito, Valdir de Souza Melo (Di Picapau), e o 2º sargento Maurício Aparecido Garcia Leme, comandante da Polícia Militar de Boraceia.

De acordo com o programa, trata-se de um software que realiza monitoramento em tempo real e transmite um sinal para todas as viaturas que estiverem em um raio quilômetros do local da possível ocorrência. “Isso permite que o policial que está em patrulhamento possa tomar uma atitude, fazendo uma abordagem para verificar a situação”, afirmou Leme.

A tecnologia fornece informações por meio de imagens e vídeos gerados pelas câmeras espalhadas pela cidade. Entre elas, veículos que estão trafegando e possuem algum problema como queixa de roubo ou furto e chamadas de 190 que estão sendo atendidas.

Também é possível encontrar veículos pelas placas, checar informações pessoais e situação criminal de suspeitos e até mesmo detectar veículos que passaram antes ou depois da ação.

“Existe efetividade muito grande, tanto na prisão de pessoas procuradas, na ação de pessoas desaparecidas porque o veículo que está em propriedade de alguém desaparecido também é monitorado dentro do sistema, existe apreensão de armas muitos outros serviços de interesse da nossa comunidade”, afirmou o comandante.

De acordo com Bilancieri, a adesão ao Detecta tem como objetivo oferecer mais segurança à população e por ele ser um aliado na resolução de delitos. “Essa tecnologia vai auxiliar os policiais de nossa cidade no policiamento preventivo e na solução de ações criminosas realizadas no município. Nossas câmeras estarão ligadas ao sistema da Polícia Militar e as informações chegarão em tempo real para os policiais que estarão em patrulha”, finalizou.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Boraceia