Bocaina: 15 empregados de usina testam positivo

Outros 19 funcionários que moram em outras cidades na região tiveram Covid-19 – Divulgação

Após testagem em massa realizada por uma usina de açúcar e álcool instalada em Bocaina, 15 funcionários que moram na cidade e outros 19 com residência em municípios da região foram diagnosticados com Covid-19.

Até o último dia 10, Bocaina contabilizava 13 casos positivos da doença. Com a chegada de mais resultados de exames e a confirmação dos 15 casos envolvendo moradores da cidade que trabalham na Unidade Santa Cândida, o total de infectados chegou a 31 no município.

Em nota, a Raízen, empresa responsável pela usina, informou que realizou cerca de 200 testes na unidade, de forma preventiva, e que os 15 funcionários que testaram positivo para a Covid-19 foram prontamente isolados de acordo com orientações dos órgãos de saúde.

A unidade emprega 1.080 funcionários na região e, considerando os municípios vizinhos, desde o princípio da pandemia, são quatro casos confirmados de Boa Esperança do Sul, 12 de Dourado, dois de Jaú e um de Ribeirão Bonito.

Além da testagem, as operações seguem tomando todos os cuidados com a saúde dos funcionários, com medidas que promovem o distanciamento físico e a assepsia das instalações.

São protocolos diversos, como medição de temperatura no acesso à unidade, distanciamento no transporte e refeitório, assepsia permanente com álcool 70% em todo o ambiente, uso de máscaras, higienização com álcool gel, dentre outras iniciativas.

Fonte: JCNET