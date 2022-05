Bilancieri promove evento nesta segunda-feira em Bauru

Nesta segunda-feira, 23, professor e ex-prefeito de Boraceia, Marcos Vinícius Bilancieri promove encontro no auditório da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag), a partir das 19h.

O movimento é intitulado Bauru 2023 – A cidade que Queremos e o tema programado é “Discutindo Problemas, Encontrando Soluções”. O objetivo, segundo Balancieri, é discutir o futuro, debatendo os problemas e as soluções para a cidade.

A ideia é debater com representantes da população para que o município e região retomem o caminho do desenvolvimento. Por isso, espera receber representantes da sociedade bauruense, políticos, assessores, empresários, imprensa e representantes de entidades como a OAB (ordem dos Advogados do Brasil), Poder Executivo e Legislativo entidades sem fins lucrativos, enfim, todos que possam contribuir para o objetivo de discutir o futuro de Bauru.

O auditório da Assenag fica à Rua Fuas de Matos Sabino, 1-15, no Jardim América, Bauru.

