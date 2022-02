Barra Bonita: Concessionária interdita trecho da SP-255

Devido ao excesso de chuvas neste domingo (30), a concessionária Arteris ViaPaulista informa que por medida de segurança foram interditadas as pistas sentido sul e norte entre o km 174 e no km 176 da SP-255, em Barra Bonita. Equipes de conserva e Operações da concessionária estão no local trabalhando em conjunto com a PMRv.

Com apoio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Barra Bonita foi implantado um desvio para os veículos. Quem estiver trafegando no sentido sul, deve acessar o dispositivo do km 174, descendo pela Avenida Pedro Ometto até a Avenida João da Silva Nogueira usando a saída do dispositivo em direção à rodovia SP-255 com acesso pelo km 177. Quem estiver indo na direção norte (Jahu), deve acessar pelo km 177 a Avenida João da Silva Nogueira até a Avenida Pedro Ometto, saindo pelo Trevo da Raízen no km 174.

A pista passará por nova avaliação técnica nesta segunda-feira (31). As condições de tráfego podem ser acompanhadas em tempo real pelo perfil no Twitter @Arteris_VP.

Rota alternativa para veículos leves Os veículos leves ou caminhões de pequeno porte permanecem com desvio no sentido sul pelo dispositivo do km 174, descendo pela Avenida Pedro Ometto até a Avenida João da Silva Nogueira, em Barra Bonita, usando a saída do dispositivo em direção à rodovia SP-255 com acesso pelo km 177. Já quem segue direção norte (Jahu), deve acessar pelo km 177 a Avenida João da Silva Nogueira até a Avenida Pedro Ometto, saindo pelo Trevo da Raízen no km 174.