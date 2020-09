Bariri – Jaú: Carretas se envolvem em acidente na SP-304

Duas carretas se envolveram em acidente na Rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), no trecho que liga Bariri a Jaú.

A carreta branca seguia no sentido Bariri-Jaú quando, por motivos a serem apurados, perdeu o controle de direção, invadiu a faixa contrária e esbarrou em outra carreta que seguia em sentido contrário.

Após a colisão a carreta branca se chocou com o barranco, a outra conseguiu parar no estacionamento. Há suspeita de que tenha acontecido defeito na barra de direção da carreta branca. Ninguém se feriu com gravidade.

O Corpo de Bombeiros de Bariri foi acionado e auxiliou no socorro e sinalização da via até a chegada da viatura da Polícia Militar Rodoviária e do DER. (Texto: Diego Santos)