Bariri e cidades vizinhas vão decidir sobre realização de Carnaval

A prefeitura de Bariri ainda não decidiu se irá promover o carnaval em 2022.

O prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) diz que o objetivo é tratar da questão em conjunto com prefeitos de Bocaina, Boraceia, Itapuí e Itaju.

Ele conta que várias cidades paulistas decidiram não promover o evento no ano que vem e esse fator deverá ser levado em consideração entre os gestores da região.

Até o momento, mais de 70 cidades do estado de São Paulo decidiram cancelar o carnaval em 2022 por conta da pandemia de coronavírus, como Botucatu, Ibitinga

Embora as taxas de ocupação estejam baixas e os índices da doença registrem melhoras no comparativo com os piores meses da pandemia, na avaliação de alguns gestores municipais, o momento é de cautela.