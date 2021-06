Barco de Carlos Nascimento traz cruzeiro turístico pelo Rio Tietê

Nascimento construiu uma embarcação com capacidade para 500 passageiros nas águas da hidrovia Tietê Paraná – Divulgação

Assim que a pandemia de Covid-19 permitir, o jornalista Carlos Nascimento vai realizar sonho de infância e implantar cruzeiro turístico de alto padrão pelo Rio Tietê, a partir da cidade de Barra Bonita.

O navio de passageiros Homero Krähenbül foi construído pela Transtietê Navegação e Transporte no cais do porto, denominado Píer 37 fica na Alameda da Orla, à jusante da histórica ponte levadiça Campos Salles, em Barra Bonita. As obras foram concebidas pelo Estaleiro Igaraçu.

O jornalista Carlos Nascimento nasceu em Dois Córregos e o nome do barco, Homero Krähemühl, é em homenagem a um amigo dele, que já faleceu. Quando criança, os dois sonhavam em construir um barco e navegar pelo Tietê. Sonho esse que Nascimento realiza agora e faz uma homenagem ao amigo de infância.

Nascimento construiu uma embarcação com capacidade para 500 passageiros nas águas da hidrovia Tietê Paraná. O barco tem 50 metros de comprimento, dois “andares” – ou conveses, em linguagem náutica, dois grandes salões internos, um gigantesco terraço, três bares e dois restaurantes.

O restaurante foi inspirado no famoso trem de luxo da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e terá nível internacional. Ao melhor estilo dos cruzeiros fluviais americanos e europeus, o navio é dotado de ar-condicionado cozinha de primeira classe e um bar ao ar livre no último convés.

Fonte: 94 FM Bauru