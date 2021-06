Arnaldo Jardim se reúne com Artesp, Bariri e Pederneiras para melhorias na SP-261

O deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania) se reuniu na quarta-feira, 23 de junho, com a prefeita Ivana Camarinha (Pederneiras), o prefeito Abelardo Simões (Bariri) e a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) para solicitar a antecipação e liberação de melhorias na SP-261.

Em Pederneiras, o pedido é para antecipar os investimentos na rodovia no trecho que compreende o Bairro Cidade Nova e instalar de imediato lombada eletrônica, guard rail, alça de acesso ao bairro e via de retorno com segurança. O pedido se dá porque o local sem estas melhorias registra ocorrências e acidentes de trânsito.

Já para Bariri o pedido é da liberação para que o prefeito Abelardo (MDB) possa fazer a iluminação no trecho urbano da SP-261, na chegada de Boracéia, garantindo mais segurança tanto para veículos quanto para pedestres. A Artesp realizará os estudos necessários para a viabilidade dos pedidos.

“São pleitos muito importantes para a população dessas duas cidades pelas quais nosso mandato sempre atuou. A prefeita Ivana e o prefeito Abelardinho sabem que podem contar conosco para atender demandas que impactam diretamente na qualidade de vida em Pederneiras e Bariri”, destacou Arnaldo Jardim.

Também participaram da reunião, realizada de forma virtual devido à pandemia, Milton Persoli, Diretor Geral da Artesp; Alberto Silveira Rodrigues, Diretor de Operações da Artesp; João Luiz Lopes, – Diretor de Investimentos da Artesp; Fernando Hurtado, da Assessoria Parlamentar da Artesp; e Sérgio Murilo, Chefe de Gabinete do Deputado Arnaldo Jardim.

Fonte: Assessoria de Comunicação