Arealva: morador de Bariri tem trator recuperado pela Polícia Civil

Morador de Bariri que tem propriedade rural em Arealva teve um trator furtado por volta das 10h de terça-feira (22) em área rural de Arealva.

Assim que soube do delito, a vítima entrou em contato com a Delegacia de Arealva, relatando o furto do trator, que havia sido cedido a prestador de serviço em outra propriedade rural.

Policiais seguiram rastros deixados pelas marcas dos pneus do veículo e o encontraram escondido numa mata fechada por árvores e arvoredos.

O trator foi levado à Delegacia de Arealva e devolvido ao proprietário. O objetivo agora é tentar localizar o autor do delito.

A vítima agradece a dedicação do delegado Roberto Cabral Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Iacanga e que está acumulando em Arealva, e da investigadora Maria Clara de Oliveira.

“Fico muito triste em saber através da mídia que esses profissionais da segurança tão dedicados têm o menor salário dentre todos os Estados brasileiros trabalhando justamente no Estado (São Paulo) que tem a maior arrecadação do país”, desabafa o baririense, que prefere não ter o nome divulgado. “Fico triste em saber que no quadro dessa Secretaria de Estado estão faltando mais de 10.000 servidores.”

Da Redação