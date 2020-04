Amigas formam corrente solidária e doam aventais à Santa Casa de Jaú

Elas acionaram uma rede de amigos para conseguir ajuda para a campanha de confecção de aventais descartáveis – Luiz Carlos de Oliveira

“O que a gente pode fazer para ajudar neste momento?” Essa foi a pergunta que moveu um trio de amigas jahuenses. Em busca de respostas, Andrea França, Joseli Blasioli e Cizinha Fagundes começaram, há cerca de 15 dias, uma corrente do bem.

Elas acionaram uma rede de amigos que moram na cidade e outros que estão longe, mas que mantém vínculos com Jahu. A ideia era conseguir ajuda para uma campanha voluntária que estavam desenvolvendo.

Ao todo, o trio reuniu cerca de 35 pessoas. A colaboração veio com a arrecadação de materiais e mão de obra, necessárias para produzir aventais descartáveis feitos de TNT. O primeiro lote, com 270 unidades, foi entregue na manhã de quarta-feira, 22 de abril. E as remessas não vão parar. A cada semana, mais aventais serão doados!

Andrea explica que o grupo conseguiu comprar 59 rolos do tecido e todos já estão em produção. Ela calcula que, com esse material, seja possível confeccionar 950 aventais.

“A Cizinha é consultora de eventos da Fehosp (Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes de São Paulo) e sabia que todos estavam se movimentando para conseguir doações. Eu não consigo ficar parada e tinha que ajudar. A Joseli teve uma participação muito importante para viabilizar a compra do material. Assim, essa campanha nasceu no coração das três. E vamos continuar fazendo o que puder”, encerra a idealizadora.

Fonte e Fotos: Luiz Carlos de Oliveira/ Comunicação Santa Casa de Jahu