Alunos de escola de Boraceia visitam Bienal do Livro em São Paulo

Alunos do quinto ano da escola municipal Professora Salete Maróstiga, de Boraceia, visitaram a Bienal do Livro, em São Paulo, no dia 8 de julho.

Além da turma de 65 alunos, foram ao evento professores, monitores, duas enfermeiras, (uma em cada veículo) além do prefeito Valdir de Souza Melo, Di Picapau, a vice-prefeita, Marlete Zenatti Gianti e a Coordenadora de Educação, Aparecida Andreia Herrera.

A empolgação era visível entre os alunos que embarcaram para a exposição. Os estudantes já sabiam a sua preferência de leitura, mas não tinham conhecimento de que, além de ganharem um livro autografado pelo autor, ainda iriam conhecer o escritor de pertinho.

No ônibus, lanche para todos os alunos e na volta uma surpresa: uma parada na lanchonete do Mc Donald’s com direito a escolher o lanche e refrigerante. “Nossas crianças merecem, nosso principal objetivo é oferecer o melhor para formamos verdadeiros cidadãos no futuro. A leitura é um caminho para dias melhores para nossas crianças”, afirmou o prefeito Di Picapau.

A diretora de Educação Andreia Herrera afirmou que “é preciso introduzir os livros na vida das crianças desde cedo. A leitura é um passaporte para dias melhores para a nossa garotada. A Bienal é um grande caminho para isso”, afirmou.

Já na bienal ele conversaram e conheceram o escritor Edson Gabriel Garcia, autor de pelo menos 60 títulos de livros infanto-juvenil. “Para o escritor, ver o brilho nos olhos dessas crianças ao comprar seu próprio livro, ao conhecer o mundo da literatura, é muito gratificante”, afirmou.

Cada criança ganhou o lançamento de Edson Garcia “Amor Eco” que tem diversas histórias reunidas no livro. “Ele traz histórias do primeiro amor, da paixão infantil, que seguem pela vida ou terminam logo ali”, completou.

Para o Nicolas, com apenas 11 anos, o passeio foi bem legal. Ele contou que nunca tinha viajado para são Paulo, apenas passado por perto. “Gostei de passear, de ver vários livros, muita gente.

Já a Bianca, com 10 anos, afirmou que adorou o passeio, a paisagem, os livros, os lanches. “Foi a primeira vez que vim para São Paulo, é bem maior, eu imaginava não tão grande assim”, completou.