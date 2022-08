Alunos da rede municipal de Itaju receberão tênis e mochila

O prefeito de Itaju, Jerri de Souza Neiva, e o vice-prefeito, Wellington Pegorin, informam que cada aluno matriculado na rede municipal de ensino irá receber, além do uniforme completo, tênis escolar e mochila.

Para isso, já foi feita a abertura do processo licitatório visando a aquisição desses produtos.

Todos os alunos frequentadores das unidades Emei, Cemei e Emef Professor Erasto Castanho de Andrade serão contemplados.

O uso do uniforme escolar possibilita o desenvolvimento do sentimento de inclusão social, a identificação do estudante no ambiente escolar e na comunidade e, por fim, a praticidade aos alunos e economia para os pais.

Jerri disse que a administração não mede esforços para que Itaju seja uma referência regional em educação. “A administração está cumprindo mais um compromisso assumido com a comunidade escolar”, afirma o prefeito.

Recentemente os alunos já receberam uniformes completos com camisetas, bermudas, saias/shorts além do agasalho completo (calças e jaquetas). “Estamos investindo muito para oferecer o melhor em educação para os nossos alunos”, conclui Jerri.