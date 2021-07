AES Tietê faz campanha de conscientização de segurança nos reservatórios

Iniciativa reforça informações sobre cuidados ao nadar e pescar em áreas próximas às hidrelétricas – Divulgação

A fim de contribuir com a segurança e bem-estar da população que vive no entorno das usinas hidrelétricas, a AES Brasil promove campanha anual de conscientização sobre o uso dos reservatórios para lazer.

O alerta será transmitido por meio de anúncios em jornais, rádios locais e nas redes sociais da Companhia. Bariri está localizada a 8 km da AES Tietê.

Com o mote “Use sua energia para se divertir com responsabilidade”, a empresa ressalta dicas fundamentais para colaborar com a segurança dos moradores e turistas.

Entre as orientações estão não deixar crianças na água sem a supervisão de um adulto, não entrar em um reservatório após a ingestão de bebidas alcoólicas e, principalmente, para que os pescadores respeitem as sinalizações e áreas proibidas.

A comunicação também enfatiza lei que determina a proibição de nadar, utilizar embarcações ou pescar nos reservatórios próximo às áreas das usinas, barragens e canais de escoamento.

Em época de quarentena, a equipe de segurança da companhia observou um aumento significativo no número de pessoas que estão entrando em áreas proibidas e de risco e faz um alerta:

Respeite a lei. Preserve a vida. A campanha pode ser conferida nas rádios e jornais locais das cidades do entorno das usinas da AES Brasil, ao longo dos rios Tietê, Grande, Pardo e Mogi-Guaçu e, também, nas mídias sociais da empresa: Facebook e Instagram.

Fonte Assessoria de Imprensa AES Brasil