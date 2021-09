Vereadores aprovam crédito adicional de R$ 620 mil para a Saúde

Alcir Zago/Candeia

Na última sessão de Câmara. Realizada segunda-feira, 20, a Câmara Municipal aprovou projeto de lei 49/2021, de autoria do prefeito Abelardo Maurício Martins Simões (MDB), que autoriza crédito adicional ao Orçamento/2021, no valor de R$ 620 mil.

De acordo com a proposta, os recursos serão destinados à área da Saúde e resultaram de emendas parlamentares que beneficiaram o município. Ou seja, são verbas federais e foram obtidas junto ao Ministério da Saúde.

Ao todo, seis deputados federais endereçaram recursos para Bariri: Luís Carlos Motta (PL), destinou R$ 50 mil; Ricardo Izar (PP), R$ 70 mil; Herculano Passos (MDB); R$ 100 mil; Rodrigo Agostinho (PSB), R$ 100 mil; Guilherme Derrite (PP), R$ 100 mil; e Capitão Augusto (PL), R$ 200 mil.

De acordo com as emendas, os R$ 620 mil devem ser utilizados para financiar ações nos postos de atenção básica à saúde (PAB).

R$ 7,3 milhões

Com a aprovação deste crédito adicional, o valor total de alterações orçamentárias em 2021 atinge o valor de R$ 7.370.771,14.

Vale ressaltar que esse montante ainda está distante do teto permitido por lei para remanejamentos orçamentários. De acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA), o Poder Executivo está autorizado a cobrir créditos adicionais até o limite de 15% dos recursos anuais, sem autorização expressa do Legislativo. Como a previsão orçamentária em 2021 é de R$ 106 milhões, o valor que corresponde a essa porcentagem é R$ 15,9 milhões.

É comum os prefeitos adotarem a prática de encaminhar as alterações no orçamento para aval dos vereadores, mesmo sem atingir o teto. Até agora Abelardinho Simões vem tomando essa decisão.

Créditos Adicionais 2021

PROJETO ORIGEM DESTINAÇÃO TRAMITAÇÃO VALOR

03/2021 Federal Saúde Aprovado R$ 100 mil

10/202 Remanejamento Ação Social Aprovado R$ 26.264,92

17/2021 Estadual Ação Social Aprovado R$ 23.250,00

22/2021 Federal Lar Vicentino Aprovado R$ 50 mil

25/2021 Superávit Diversos Aprovado R$ 738.928,63

26/2021 Superávit Diversos Aprovado R$ 899.381,70

28/2021 Remanejamento Saneamento Aprovado R$ 90 mil

33/2021 Convênio Saemba Aprovado R$ 1.081.882,69

40/2021 Remanejamento Saúde/Ação Social Aprovado R$ 415.763,20

41/2021 Remanejamento Fundeb Aprovado R$ 3,2 milhões

43/2021 Federal Cultura Aprovado R$ 125.300,00

49/2021 Federal Saúde Aprovado R$ 620 mil

TOTAL R$ 7.370.771,14