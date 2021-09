Vereadores aprovam bolsa emprego de R$ 600 por seis meses

Por unanimidade, os vereadores aprovaram projetos do Executivo, que tratam de bolsa emprego, programa de leite e crédito adicional ao Orçamento – Alcir Zago/Candeia

Na última sessão de Câmara, os vereadores aprovam projeto de autoria do prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), que cria o Programa Emergencial de Acesso ao Trabalho (PEAT), com 20 vagas de emprego temporário. A aprovação foi por unanimidade.

A iniciativa da Prefeitura de Bariri garante vagas de emprego por seis meses e remuneração mensal de R$ 500 mensais, mais auxílio alimentação de R$ 100. O programa ainda oferece cursos de qualificação profissional, enquanto durar o programa.

A medida visa proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda aos trabalhadores desempregados locais e em situação de vulnerabilidade social. A ideia é tentar diminuir as consequências econômicas da pandemia de Covid-19, no que diz respeito aos índices de desemprego.

O programa tem duração de seis meses, prorrogáveis por igual período, e será administrado pelas diretorias de Ação Social e Desenvolvimento Econômico.

Programa de Leite

Durante a sessão, os vereadores aprovaram – também por unanimidade – outro projeto de iniciativa do prefeito Abelardo Simões, que regulamenta o programa municipal de leite para pessoa idosa e para pessoa com deficiência

O programa já existe, mas faltavam critérios e normas para a distribuição, o que resultava em algumas distorções. A matéria cria normas que as Diretorias de Ação Social e Saúde passam a seguir para a concessão do benefício.

A proposta prevê a distribuição gratuita de cinco litros semanais de leite pasteurizado para idosos e pessoas com deficiência que tenham baixa renda e enfrentam situação de insegurança alimentar. Somente duas pessoas por núcleo familiar deve participar do programa. Os gestores do programa determinam o local e horário para a entrega do leite, durante a semana

Outras propostas

Somente um projeto entrou em tramitação na sessão de Câmara realizada segunda-feira, 20. De autoria do vereador Paulo Egídio Grigolin (PP), a matéria normatiza a fiscalização do mau uso de água pela população em períodos de crise hídrica.

Os vereadores apresentaram e aprovaram três requerimentos questionando atos administrativos do chefe do Executivo. Ainda destinaram oito indicações de obras e serviços para os diferentes setores da prefeitura.

Por fim, encaminharam e aprovaram quatro moções, sendo três de pesar pelo falecimento de munícipes e uma de aplauso ao grupo Castra 10.

A sessão foi marcada pela presença do superintendente do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba), Eder Cassiola, que comentou as causas, medidas já tomadas e futuras soluções para a grave crise hídrica, que traz transtornos à população de Bariri.

Quatro vereadores – Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB); Luís Renato Protti (MDB), Francisco Leandro Gonzalez (Pode) e Benedito Antonio Franchini (PTB) – fizeram uso da Palavra Livre. Eles abordaram temas como crise hídrica; recape asfáltico e operação tapa-buraco; horas extras; Projeto Sol Maior; crise de gestão; setor de Obras; Conselho Tutelar; e falta de diálogo.

Poucas pessoas compareceram à segunda sessão do mês de setembro, que foi transmitida pelo canal de Youtube do Legislativo e órgãos de imprensa.

Poucas pessoas compareceram à segunda sessão do mês de setembro, que foi transmitida através do canal do Youtube da Câmara e redes sociais – Alcir Zago/Candeia

Confira resumo dos trabalhos do Legislativo

PROJETOS VOTADOS

45/2021 – Institui o Programa Emergencial de Acesso ao Trabalho (Peat). Aprovado por unanimidade.

47/2021 – Regulamenta o Programa Municipal do Leite para Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência. Aprovado por unanimidade.

49/2021 – Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 620 mil. Aprovado por unanimidade.

PROJETO APRESENTADO

22/2021 – Normatiza a fiscalização no mau uso de água pela população em períodos de crise hídrica.

REQUERIMENTOS

79/2021 – Myrella Soares da Silva requer informações sobre número dos atendimentos de dermatologia em Bariri, de janeiro de 2021 até a presente data. Aprovado por unanimidade.

80/2021 – Edcarlos Pereira dos Santos requer informação sobre os projetos de Bariri cadastrados no Plano de Ações Articuladas (PAR 4), do Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Aprovado por unanimidade.

81/2021 – Francisco Leandro Gonzalez requer que seja tomada providência emergencial para a falta de água em Bariri, bem como informe sobre melhorias no planejamento dos sistemas de abastecimento de água. Aprovado por unanimidade.

MOÇÃO

68/2021 – Edcarlos Pereira dos Santos apresenta moção de aplauso ao grupo Castra 10, que atua para arrecadar recursos para a castração de animais de rua. Aprovado por unanimidade.

INDICAÇÕES

100/2021 – Myrella Soares da Silva indica isentar de tarifas de água e esgoto munícipes que tiveram o abastecimento de água suspensos no mês de setembro.

101/2021 – A mesma vereadora propõe recape asfáltico da Avenida Bahia, na Vila São José.

102/2021 – Myrella solicita melhorias na Estação de Tratamento de Esgoto, para diminuição do mau cheiro.

103/2021 – A mesma vereadora sugere que a Diretoria de Saúde empreste cadeiras de rodas, muletas, andadores e afins para pacientes em tratamento de curto prazo.

104/2021 – Airton Luís Pegoraro indica estudo para a retirada da adutora que sai do manancial São Luís, do leito da marginal da SP 304, do início até o antigo Posto Caminhoneiro.

105/2021 – O mesmo vereador propõe a instalação de um local, em bairro não residencial, para servir de depósito de materiais recicláveis, disponíveis aos catadores de recicláveis da cidade.

INDIC 106/2021 – Airton solicita incentivo às empresas do ramo de recicláveis para que possam viabilizar suas atividades.

INDIC 107/2021 – Edcarlos Pereira dos Santos sugere serviços de limpeza, recolhimento de entulhos e manutenção das vias, canteiros centrais e a área de Lazer do Balneário Vale do Tietê.