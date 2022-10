Veja como foi a votação no 1º turno em Bariri, Boraceia e Itaju

Bariri (SP) definiu os votos para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual no primeiro turno das eleições 2022, realizado neste domingo (2).

Os candidatos mais votados na cidade não foram necessariamente eleitos, já que esta é uma eleição de âmbito estadual e nacional. Os números abaixo se referem apenas aos votos em Bariri (SP)

Jair Bolsonaro, do PL, foi o candidato mais votado para a Presidência da República na cidade. Para o cargo de governador de SP, Tarcísio, do REP, recebeu mais votos.

Ao fim da apuração na cidade, Jair Bolsonaro, do PL, teve 65,26% dos votos para a Presidência (11.512 votos), enquanto Lula foi a escolha de 26,15% dos eleitores (4.613 votos) do município.

Para o cargo de governador, Tarcísio recebeu 61,00% dos votos (9.713 votos) entre os eleitores de Bariri (SP). O segundo colocado nesse cenário foi Fernando Haddad, com 19,57% (3.117 votos).

Para o Senado, Astronauta Marcos Pontes liderou as escolhas do município, com 11025 votos, vence quem obtiver a maior soma de votos no estado.

Arnaldo Jardim foi o mais votado pela cidade para ocupar um cargo na Câmara dos Deputados, com 1659 votos – para se eleger, é preciso que o candidato e seu partido estejam entre os mais votados no estado para atingir o quociente eleitoral e partidário.

Para o cargo de deputado estadual, Prof Marcos Bilancieri foi o mais votado pela cidade, com 5784 votos – assim como ocorre para o cargo federal, é preciso que o candidato e seu partido estejam entre os mais votados no estado para atingir o quociente eleitoral e partidário.

A eleição em Bariri (SP) teve 25,37% de abstenção.

Veja abaixo como cada candidato se saiu em Bariri/SP:

Presidente da República – votação em Bariri (SP)

Jair Bolsonaro (PL): 11.512 votos (65,26%)

Lula (PT): 4.613 votos (26,15%)

Simone Tebet (MDB): 923 votos (5,23%)

Ciro Gomes (PDT): 404 votos (2,29%)

Felipe D Avila (Novo): 86 votos (0,49%)

Soraya Thronicke (UNIÃO): 75 votos (0,43%)

Padre Kelmon (PTB): 13 votos (0,07%)

Sofia Manzano (PCB): 9 votos (0,05%)

Vera (PSTU): 2 votos (0,01%)

Léo Péricles (UP): 2 votos (0,01%)

Constituinte Eymael (DC): 1 votos (0,01%)

Brancos – 2,81%

Nulos – 3,45%

Governador – votação em Bariri (SP)

Tarcísio (REP): 9.713 votos (61,00%)

Fernando Haddad (PT): 3.117 votos (19,57%)

Rodrigo Garcia (PSDB): 2.768 votos (17,38%)

Vinicius Poit (Novo): 179 votos (1,12%)

Elvis Cezar (PDT): 94 votos (0,59%)

Carol Vigliar (UP): 25 votos (0,16%)

Gabriel Colombo (PCB): 20 votos (0,13%)

Antonio Jorge (DC): 7 votos (0,04%)

Altino (PSTU): 1 votos (0,01%)

Edson Dorta (PCO): 0 votos (0,00%)

Brancos – 7,53%

Nulos – 7,85%

Senador – votação em Bariri (SP)

Astronauta Marcos Pontes (PL): 11025 votos (72,15%)

Márcio França (PSB): 2679 votos (17,53%)

Edson Aparecido (MDB): 1104 votos (7,22%)

Janaina Paschoal (PRTB): 144 votos (0,94%)

Aldo Rebelo (PDT): 126 votos (0,82%)

Ricardo Mellão (Novo): 89 votos (0,58%)

Vivian Mendes (UNIDADE POPULAR): 76 votos (0,50%)

Prof. Tito Bellini (PCB): 23 votos (0,15%)

Antônio Carlos (PCO): 8 votos (0,05%) *candidatura anulada – candidato recorre

Dr. Azkoul (DC): 7 votos (0,05%)

Mancha Coletivo Socialista (PSTU): 0 votos (0,00%)

Brancos – 9,87%

Nulos – 8,93%

Os 10 deputados federais mais votados em Bariri (SP)

Arnaldo Jardim (Cidadania): 1659 votos (10,07%)

Baleia Rossi (MDB): 1356 votos (8,23%)

Paulo Soares Jornalista (PODEMOS): 1203 votos (7,31%)

Matheus Mafepi (PL): 1000 votos (6,07%)

Ricardo Salles (PL): 845 votos (5,13%)

Gilson do Sindicato (PDT): 748 votos (4,54%)

Dr Paulo de Tarso (Avante): 645 votos (3,92%)

Capitão Augusto (PL): 493 votos (2,99%)

Carla Zambelli (PL): 468 votos (2,84%)

Eduardo Bolsonaro (PL): 423 votos (2,57%)

Brancos – 7,90%

Nulos – 4,59%

Os 10 deputados estaduais mais votados em Bariri (SP)

Prof Marcos Bilancieri (Republicanos): 5784 votos (35,96%)

Ricardo Madalena (PL): 1300 votos (8,08%)

Itamar Borges (MDB): 475 votos (2,95%)

Caruso (MDB): 455 votos (2,83%)

Vinicius Camarinha (PSDB): 427 votos (2,65%)

Eduardo Suplicy (PT): 273 votos (1,70%)

Marcia Lia (PT): 260 votos (1,62%)

Dani Alonso (PL): 254 votos (1,58%)

Mario Lacerda (Cidadania): 250 votos (1,55%)

Raul Vicentini (PSD): 225 votos (1,40%)

Brancos – 9,64%

Nulos – 4,88%

BORACEIA:

BORACEIA:

Veja abaixo como cada candidato se saiu em Boracéia/SP:

Presidente da República – votação em Boracéia (SP)

Jair Bolsonaro (PL): 1.555 votos (52,98%)

Lula (PT): 1.184 votos (40,34%)

Simone Tebet (MDB): 115 votos (3,92%)

Ciro Gomes (PDT): 54 votos (1,84%)

Soraya Thronicke (UNIÃO): 19 votos (0,65%)

Felipe D Avila (Novo): 5 votos (0,17%)

Léo Péricles (UP): 2 votos (0,07%)

Sofia Manzano (PCB): 1 votos (0,03%)

Vera (PSTU): 0 votos (0,00%)

Constituinte Eymael (DC): 0 votos (0,00%)

Padre Kelmon (PTB): 0 votos (0,00%)

Brancos – 2,60%

Nulos – 3,24%

Governador – votação em Boracéia (SP)

Tarcísio (REP): 1.303 votos (48,24%)

Rodrigo Garcia (PSDB): 730 votos (27,03%)

Fernando Haddad (PT): 635 votos (23,51%)

Vinicius Poit (Novo): 17 votos (0,63%)

Elvis Cezar (PDT): 14 votos (0,52%)

Altino (PSTU): 1 votos (0,04%)

Gabriel Colombo (PCB): 1 votos (0,04%)

Edson Dorta (PCO): 0 votos (0,00%)

Antonio Jorge (DC): 0 votos (0,00%)

Carol Vigliar (UP): 0 votos (0,00%)

Brancos – 6,29%

Nulos – 7,06%

Senador – votação em Boracéia (SP)

Astronauta Marcos Pontes (PL): 1702 votos (67,25%)

Márcio França (PSB): 585 votos (23,11%)

Edson Aparecido (MDB): 200 votos (7,90%)

Aldo Rebelo (PDT): 20 votos (0,79%)

Janaina Paschoal (PRTB): 9 votos (0,36%)

Vivian Mendes (UNIDADE POPULAR): 8 votos (0,32%)

Ricardo Mellão (Novo): 7 votos (0,28%)

Antônio Carlos (PCO): 0 votos (0,00%) *candidatura anulada – candidato recorre

Mancha Coletivo Socialista (PSTU): 0 votos (0,00%)

Prof. Tito Bellini (PCB): 0 votos (0,00%)

Dr. Azkoul (DC): 0 votos (0,00%)

Brancos – 9,01%

Nulos – 9,79%

Os 10 deputados federais mais votados em Boracéia (SP)

Arnaldo Jardim (Cidadania): 381 votos (14,10%)

Alexandre Leite (UNIÃO BRASIL): 258 votos (9,54%)

Massucato (PATRIOTAS): 201 votos (7,44%)

Ricardo Izar (Republicanos): 182 votos (6,73%)

Rodrigo Agostinho (PSB): 160 votos (5,92%)

Paulo Soares Jornalista (PODEMOS): 127 votos (4,70%)

Jefferson Campos (PL): 99 votos (3,66%)

Motta (PL): 94 votos (3,48%)

Rita Passos (Republicanos): 76 votos (2,81%)

Rodrigo Gambale (PODEMOS): 57 votos (2,11%)

Brancos – 8,76%

Nulos – 4,52%

Os 10 deputados estaduais mais votados em Boracéia (SP)

Prof Marcos Bilancieri (Republicanos): 2099 votos (73,49%)

Dr Edson da Paiol (PODEMOS): 88 votos (3,08%)

Carlos Cezar (PL): 54 votos (1,89%)

Carlos Giannazi (PSOL): 32 votos (1,12%)

Dr Rafu Jr (PL): 29 votos (1,02%)

Itamar Borges (MDB): 24 votos (0,84%)

Dr Raul (PODEMOS): 20 votos (0,70%)

Eduardo Suplicy (PT): 15 votos (0,53%)

Thiago Rochiti (PSC): 14 votos (0,49%)

Milton Leite Filho (UNIÃO BRASIL): 14 votos (0,49%)

Brancos – 5,29%

Nulos – 3,08%

ITAJU

Itaju (SP) definiu os votos para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual no primeiro turno das eleições 2022, realizado neste domingo (2).

ITAJU

Itaju (SP) definiu os votos para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual no primeiro turno das eleições 2022, realizado neste domingo (2).

Veja abaixo como cada candidato se saiu em Itaju/SP:

Presidente da República – votação em Itaju (SP)

Jair Bolsonaro (PL): 1.319 votos (58,41%)

Lula (PT): 799 votos (35,39%)

Simone Tebet (MDB): 91 votos (4,03%)

Ciro Gomes (PDT): 32 votos (1,42%)

Soraya Thronicke (UNIÃO): 7 votos (0,31%)

Felipe D Avila (Novo): 6 votos (0,27%)

Constituinte Eymael (DC): 1 votos (0,04%)

Léo Péricles (UP): 1 votos (0,04%)

Sofia Manzano (PCB): 1 votos (0,04%)

Vera (PSTU): 1 votos (0,04%)

Padre Kelmon (PTB): 0 votos (0,00%)

Brancos – 2,11%

Nulos – 2,37%

Governador – votação em Itaju (SP)

Tarcísio (REP): 952 votos (46,33%)

Rodrigo Garcia (PSDB): 551 votos (26,81%)

Fernando Haddad (PT): 531 votos (25,84%)

Elvis Cezar (PDT): 9 votos (0,44%)

Vinicius Poit (Novo): 9 votos (0,44%)

Carol Vigliar (UP): 2 votos (0,10%)

Gabriel Colombo (PCB): 1 votos (0,05%)

Altino (PSTU): 0 votos (0,00%)

Edson Dorta (PCO): 0 votos (0,00%)

Antonio Jorge (DC): 0 votos (0,00%)

Brancos – 6,30%

Nulos – 6,77%

Senador – votação em Itaju (SP)

Astronauta Marcos Pontes (PL): 1116 votos (57,53%)

Márcio França (PSB): 504 votos (25,98%)

Edson Aparecido (MDB): 287 votos (14,79%)

Aldo Rebelo (PDT): 10 votos (0,52%)

Vivian Mendes (UNIDADE POPULAR): 9 votos (0,46%)

Janaina Paschoal (PRTB): 9 votos (0,46%)

Ricardo Mellão (Novo): 3 votos (0,15%)

Dr. Azkoul (DC): 1 votos (0,05%)

Prof. Tito Bellini (PCB): 1 votos (0,05%)

Antônio Carlos (PCO): 0 votos (0,00%) *candidatura anulada – candidato recorre

Mancha Coletivo Socialista (PSTU): 0 votos (0,00%)

Brancos – 9,52%

Nulos – 8,42%

Os 10 deputados federais mais votados em Itaju (SP)

Motta (PL): 437 votos (20,50%)

Marco Bertaiolli (PSD): 214 votos (10,04%)

Arnaldo Jardim (Cidadania): 175 votos (8,21%)

Paulo Soares Jornalista (PODEMOS): 129 votos (6,05%)

Rodrigo Gambale (PODEMOS): 124 votos (5,82%)

Rodrigo Agostinho (PSB): 82 votos (3,85%)

Ricardo Salles (PL): 63 votos (2,95%)

Capitão Derrite (PL): 54 votos (2,53%)

Carla Zambelli (PL): 51 votos (2,39%)

Paulinho do Mercado (UNIÃO BRASIL): 37 votos (1,74%)

Brancos – 6,30%

Nulos – 3,51%

Os 10 deputados estaduais mais votados em Itaju (SP)

Ricardo Madalena (PL): 310 votos (14,95%)

Prof Marcos Bilancieri (Republicanos): 283 votos (13,65%)

Itamar Borges (MDB): 249 votos (12,01%)

Cleber Broch (PATRIOTAS): 161 votos (7,76%)

Vinicius Camarinha (PSDB): 105 votos (5,06%)

Murilo Felix (PODEMOS): 86 votos (4,15%)

Thiago Rochiti (PSC): 86 votos (4,15%)

Mario Lacerda (Cidadania): 81 votos (3,91%)

Dr Rafu Jr (PL): 65 votos (3,13%)

Beth Sahão (PT): 39 votos (1,88%)

Brancos – 8,08%

Nulos – 4,19%

Fonte: G1