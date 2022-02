Saemba se posiciona sobre criação de CEI

Arquivo/Candeia

“Não é fácil enfrentar os poderosos que de alguma forma sempre tiveram vantagens dentro da administração municipal”, diz Eder Cassiola

O superintende do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba), Eder Cassiola, diz que recebeu com naturalidade o pedido de Comissão Especial de Inquérito (CEI), criada pela Câmara de Bariri na segunda-feira (7) para apurar possíveis irregularidades na autarquia.

Cassiola afirma que é uma prerrogativa do Legislativo e que a autarquia irá contribuir com a Câmara.

Para ele, trata-se de uma ação política. “O que se busca é a intimidação e a tentativa de coibir as ações de investigação que o Saemba vem fazendo junto a loteadores que não entregaram ou foram dispensados de fazer poços”, diz Cassiola.

Ressalta que esse tipo de ação prejudica o andamento dos trabalhos da autarquia. “Mais do que nunca temos lutado para reverter anos de atraso e falta de zelo pelo bem mais precioso que temos”, aponta o superintendente. “Não é fácil enfrentar os poderosos que de alguma forma sempre tiveram vantagens dentro da administração municipal.”