Prefeitura vai licitar quatro áreas no aeródromo para construção de hangar

A prefeitura de Bariri abriu concorrência com o objetivo de fazer a concessão de uso não remunerado de quatro áreas no Aeródromo Municipal de Bariri Apparecido Osório da Silva destinadas à construção de hangar.

O intuito da administração municipal é promover o desenvolvimento e modernização de aeródromo.

Os envelopes com os documentos deverão ser entregues no Setor de Licitações até as 9h de 16 de fevereiro, quando serão abertos.

Três dos lotes têm 1.200 metros quadrados (m²), com prazo de concessão de 10 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Outro mede 875 m² e irá vigorar pelo prazo de 20 anos.

Conforme o edital, após a assinatura do contrato, será concedido prazo de três meses para início das instalações projetadas e de 12 meses para começo das atividades.

A área construída deverá ser de no mínimo 25% da área solicitada para concessão, sendo a distância entre os confrontantes de 5 metros para a circulação de pessoas e veículos.

Da Redação