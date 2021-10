Prefeitura deve doar torre de rádio para grupo de escoteiros

A estrutura de metal estava instalada defronte o Paço Municipal 16 de Junho e deve ser doada para projeto de radioescotismo – Divulgação

O prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) enviou ao Legislativo projeto de lei que autoriza a Prefeitura de Bariri a doar torre de rádio ao Grupo Escoteiro de Bariry.

A estrutura de metal estava instalada defronte o Paço Municipal 16 de Junho e foi desmontada pela atual gestão, uma vez que tinha pouca utilidade e representava risco de servir de para raios para descargas elétricas. Segundo os técnicos, seu aterramento também não era adequado.

Após saber do desmonte, o Grupo Escoteiro solicitou o equipamento em termos de doação. Segundo seus dirigentes, a ideia é desenvolver projeto de radioescotismo. A radiocomunicação é mais um atrativo para os jovens e adultos, que resulta em mais segurança para todos.

Entre os escoteiros, o radioescotismo é considerado essencial, pois quando ocorrem os desastres naturais (enchentes, furacões, terremotos) as comunicações normais costumam ser afetadas e deixam de funcionar. Nessas horas, as estações de radioamador são as únicas capazes de estabelecer contatos entre as áreas atingidas e o “restante do mundo”.

A proposta foi encaminhada às comissões permanentes para emissão de parecer e deve ser votada nas próximas sessões.